В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных россиянок

Установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей — 52 года, трех — 54.

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных россиянок. Об этом пишет РИА Новости.

Документом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей — 52 года, трех — 54.

Отмечается, что в настоящее время многодетные женщины выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них страхового стажа не менее 15 лет.