В Челябинской области пассажирский поезд раздавил «Ниву»

В Челябинской области пассажирский поезд раздавил «Ниву». Об этом сообщило издание URA.ru .

Инцидент произошел на перегоне «Чурилово-Потанино». По данным Уральской транспортной прокуратуры, пассажиры вышли погулять в поле.

«Машинистом пассажирского поезда № 230 сообщением „Анапа — Северо-Байкальск“ применено экстренное торможение из-за находящегося около железнодорожных путей автомобиля ВАЗ 2121. Столкновение избежать не удалось. В момент столкновения в автомобиле никого не было. Никто не пострадал», — заявили в прокуратуре.

Задержка движения составила один час. По факту столкновения следователи начали проверку по статье 263 УК РФ.