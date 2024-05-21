В Башкирии водитель грузовика погиб от удара током
В Башкирии водитель грузовика погиб от удара током. Об этом сообщило издание
Инцидент произошел в пятницу, 17 мая, на трассе «Шакша-Базилевка».
По информации Госинспекции по труду, несчастный случай произошел во время движения грузовика. По предварительной информации, водитель случайно задел линию электропередачи. Мужчина умер на месте.
В настоящее время проводится проверка. Специалисты надзорного ведомства тщательно изучают все детали и обстоятельства случившегося, чтобы установить точные причины ЧП.