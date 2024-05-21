Умер экс-нападающий и тренер ЦСКА Владимир Агапов

Ему было 90 лет.

Умер экс-нападающий и тренер ЦСКА Владимир Агапов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Сегодня на 91‑м году жизни не стало бывшего игрока и тренера нашей команды Владимира Агапова. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — указано в сообщении клуба.

В составе московского «Спартака» Агапов стал чемпионом СССР в 1953 году. С 1955 по 1960 годы он выступал за ЦДСА (так тогда назывался ПФК ЦСКА). Позже он выступал за «Анхальт» из ГДР и серпуховскую «Звезду». Позже он являлся тренером ЦСКА.