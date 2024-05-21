У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль автомобиля.

Его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

У рязанца конфисковали автомобиль «ВАЗ 21074» конфискован в собственность государства.