Троих рязанцев осудили за распространение крупной партии наркотиков

Они успели сбыть девять закладок в Касимове, Шацке и Сасове.

Троих рязанцев осудили за распространение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в 2021 году молодые люди, двое из которых являлись несовершеннолетними, незаконно приобретали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их, упаковывали и размещали свертки с наркотиками в оборудованных тайниках — «закладках».

Они успели сбыть девять закладок в Касимове, Шацке и Сасове.

Одному назначили наказание виде семи лет лишения свободы условно, второму — пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а третьей — семь лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.