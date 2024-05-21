Стали известны подробности пожара в Дашково-Песочне

Сотрудники МЧС спасли мужчину.

Стали известны подробности пожара в Дашково-Песочне. Их сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила во вторник, 21 мая, в 19:52. Загорелась квартира на ул Новоселов.

В 20:49 огонь был локализован, в 20:53 спасатели ликвидировали открытое горение.

Площадь, пройденная огнем составила 60 квадратных метров. Эвакуированы 6 человек, 1 мужчина спасен.

На месте работало 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, о пожаре на улице Новоселов, дом 54 сообщили очевидцы в социальных сетях.