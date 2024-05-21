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Сотрудников РНПК наградили Почетными знаками губернатора Рязанской области

Семьи троих сотрудниц Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») удостоились Почетного знака губернатора «За веру и добродетель». Его вручают за воспитание детей, прославивших регион.

Церемония награждения, приуроченная к Международному Дню семьи, прошла в региональном правительстве.

Собравшихся приветствовала зампредседателя правительства Рязанской области Наталья Суворова, которая выразила слова благодарности за достойное воспитание детей и сохранение семейных традиций.

По данным компании, ведущий экономист отдела финансового контроля Алена Агаршева вместе с супругом Сергеем воспитывают двоих дочерей.

21-летняя Юлия — победитель и призер множества международных творческих конкурсов по изобразительному искусству, а 18-летняя Александра — многократный лауреат международных творческих конкурсов в составе хореографического коллектива.

Ведущий экономист планово-экономического отдела Ирина Андрющенко и ее супруг Игнат также воспитывают двоих дочерей. При поддержке родителей 16-летняя Алина занимается танцами, волейболом, промышленным дизайном, волонтерской деятельностью, углубленно изучает английский язык, играет на гитаре, является призером международного конкурса «Большая перемена» и членом ВДЮОД Юнармия.

А десятилетняя Мария увлекается рисованием, плаванием и танцами, является членом всероссийской детской организации «Орлята России». Обе дочери- неоднократные победительницы и призеры различных конкурсов и соревнований.

Семья ведущего специалиста по обследованию и наладке энергетического оборудования Юлии Мухориной воспитывает троих будущих шахматных гроссмейстеров. У Юлии и ее супруга Дмитрия две дочери и сын — десятилетняя Мария, четырехлетняя Маргарита и 12-летний Михаил.

Старшие дети имеют разряды по шахматам. Кроме того, Михаил активно принимает участие в соревнованиях по джиу-джицу, креативному программированию.

Мария успешно выступает в соревнованиях по художественной гимнастике. Она трехкратная чемпионка Рязани по шахматам среди девочек, трехкратная чемпионка ЦФО (по блицу, рапиду и шахматной композиции), а в девять лет стала еще чемпионкой России и вошла в сборную страны.

Кроме того, за особые заслуги, проявленные при выполнении должностных обязанностей, памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» награжден заместитель начальника цеха № 1 Аркадий Баранов. Как наставник он ежегодно обучает и готовит вновь принятых операторов к самостоятельной работе. За время трудовой деятельности неоднократно принимал активное участие в процессе модернизации установок цеха.