Соцсети: на пожаре в Рязани погиб ребенок
Свидетели видели, как из горящего дома спасатели вынесли девочку с ожогами.
На пожаре в Рязани погиб ребенок. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили очевидцы в Telegram-канале «РЗН Лайф».
По сообщению подписчика, в доме на улице Чернышевского задохнулась несовершеннолетняя.
«Ее вынесли спасатели, в машине скорой помощи скончалась. Сильно обгорели ноги», — написал автор сообщения.
Официальная информация неизвестна. Подробности уточняются.
Напомним, ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что при пожаре в рязанской Горроще погиб человек.