Соцсети: на пожаре в Рязани погиб ребенок

Свидетели видели, как из горящего дома спасатели вынесли девочку с ожогами.

На пожаре в Рязани погиб ребенок. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили очевидцы в Telegram-канале «РЗН Лайф».

По сообщению подписчика, в доме на улице Чернышевского задохнулась несовершеннолетняя.

«Ее вынесли спасатели, в машине скорой помощи скончалась. Сильно обгорели ноги», — написал автор сообщения.

Официальная информация неизвестна. Подробности уточняются.

Напомним, ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что при пожаре в рязанской Горроще погиб человек.