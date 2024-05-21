Следственный комитет подтвердил гибель девочки на пожаре в Рязани

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетняя 2019 года рождения.

Следственный комитет подтвердил гибель девочки на пожаре в Рязани. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«21 мая 2024 года при пожаре в одном из многоквартирных домов по ул. Чернышевского г. Рязани погибла девочка 2019 года рождения», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку.

Напомним, ранее о смерти ребенка сообщили очевидцы в соцсетях.