Рязанское МЧС рассказало подробности смертельного пожара на улице Чернышевского

В происшествии погибла пятилетняя девочка из многодетной семьи.

Рязанское МЧС рассказало подробности смертельного пожара на улице Чернышевского. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В жилом доме загорелась квартира, где проживала многодетная семья. Первым пожар обнаружил ребенок и разбудил остальных. Отец смог за раз вынести из пожара только троих детей, еще одна дочь, к сожалению, погибла», — указано в комментарии.

Отмечается, что огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь составила 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали 7 человек. На месте работали 34 специалиста и 14 единиц техники.

Напомним, 21 мая в Рязани на улице Черышевского произошел пожар в жилом доме.