Рязанские полицейские выдворили четырех нелегальных мигрантов из страны

В сопровождении судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего авиарейсами за собственный счет покинули страну.

Рязанские полицейские выдворили четырех нелегальных мигрантов из страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в нарушениях миграционного законодательства полицией уличены трое выходцев из Средней Азии и один — из Закавказья.

В сопровождении судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего авиарейсами за собственный счет покинули страну.