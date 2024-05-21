Рязанцы сообщили о неработающих светофорах в центре города
Отмечается, что устройства неисправны у политехнического института, на пересечении с улицей Почтовой и на перекрестке Ленина — Соборная.
Рязанцы сообщили о неработающих светофорах в центре города. Соответствующий пост появился в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».
Отмечается, что устройства неисправны у политехнического института, на пересечении с улицей Почтовой и на перекрестке Ленина — Соборная.
Будьте внимательны и осторожны.