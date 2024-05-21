Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях мая

Отмечается, что больше всего готовы платить коммерческому директору — от 200 тысяч рублей.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях мая. Об этом пишет сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что больше всего готовы платить коммерческому директору — от 200 тысяч рублей.

На втором месте — должность производителя работ с зарплатой от 110 тысяч. Кандидат должен иметь профильное образование и релевантный опыт работы.

Далее в списке расположился автоэлектрик с зарплатой до 140 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли жестянщик кузовного цеха и территориальный директор.