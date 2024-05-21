Рязанца отправили в колонию за смертельное ДТП

Суд назначил наказание в виде пяти лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Рязанца отправили в колонию за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал по второстепенной дороге.

Выехав на перекресток, он столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП пассажир получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Суд назначил наказание в виде пяти лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.