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Россиянам будут компенсировать работу в выходные дни при увольнении
Ранее судьба неиспользованных отгулов за труд в праздничный или нерабочий день не была разъяснена.

Россиянам будут компенсировать работу в выходные дни при увольнении. Об этом во вторник, 21 мая, написали «Известия» со ссылкой на источник в Кабмине.

Такие поправки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд, следует из материалов к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

Работа в праздники и выходные оплачивается в двойном размере за отработанные часы. По желанию сотрудника вместо повышенной компенсации ему может быть предоставлен отгул.

Сейчас работники, имеющие такие неиспользованные дни, при увольнении не получают выплату. Поправки позволят исключить ситуации, когда сотрудник может быть уволен, не получив заслуженного вознаграждения за занятость в выходные.

Законопроектом также закрепляется право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в выходные или праздники.