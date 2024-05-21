Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в ДНР

Они вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника.

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что бойцы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР.

Десантники вскрыли систему обороны, основные огневые средства противника и в течение дня уничтожали личный состав ВСУ из стрелкового и снайперского оружия.

По данным ведомства, часть украинских боевиков сбежала, часть сдалась в плен.