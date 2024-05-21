Официальный дилер EXEED Центр на Солнечной представил обновленный внедорожник TXL

Новый EXEED TXL получил изменения как в интерьере, так и в экстерьере. Спортивная версия TXL комплектуется двухлитровым турбированным двигателем, мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм, который дает автомобилю высокую динамику.

Помимо этого, Sport Edition для еще большего удобства посадки и высадки оснащается автоматической подножкой, а также встроенным видеорегистратором, роскошным оформлением рычага КПП и красными суппортами.

Версия FLAGSHIP с турбированным двигателем 1.6 TGDI имеет максимальный крутящий момент 275 Нм и максимальную мощность 186 л.с. Такие свойства обеспечат модели TXL высокую топливную экономичность как у семейного автомобиля и динамику разгона от 0 до 100 км/ч за 9,8 сек. Идеальный баланс ходовых качеств и топливной экономичности.

Особенностями дизайна интерьера нового TXL стали полностью новый салон, сдвоенный экран изогнутой формы, фирменный мультируль с современной технологией «нажатия и касания» и рычаг переключения АКП на рулевой колонке. Отделка салона выполнена кожей Nappa и алюминиевыми деталями. Дополнительный комфорт обеспечивает система очистки и ароматизации воздуха. Вентиляция и подогрев всех четырех сидений.

Кроме того, для переднего пассажира установлено роскошное сиденье с функцией массажа и поддержкой для ног.

По заявлениям производителя, новый EXEED TXL создан для тех, кто двигается в ногу со временем, постоянно стремится к большему, имеет волю к победам и свершениям. Для кого вызов — это смысл жизни.

Оценить автомобиль и пройти тест-драйв можно у официального дилера EXEED Центр на Солнечной по адресу Рязань, ул., Солнечная д. 5.

Подробности по телефону +7 (4912)771-771