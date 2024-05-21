Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
23°
Срд, 22
22°
Чтв, 23
17°
ЦБ USD 90.65 -0.34 21/05
ЦБ EUR 98.58 -0.2 21/05
Нал. USD 86.60 / 99.00 21/05 14:00
Нал. EUR 94.50 / 115.00 21/05 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
2 часа назад
296
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет -портала «ПроД...
Вчера 15:32
1 087
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
11 720
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
15 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Wildberries запустили продажу автомобилей «Lada»
Все представленные модели есть в наличии.

На Wildberries запустили продажу автомобилей «Lada». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук отметила формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы приобретать в онлайне и автомобили.

Отмечается, что финальная цена машины на Wildberries известна заранее — покупать дополнительные услуги или сервисы не нужно. Все представленные модели есть в наличии.

По данным издания, договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля.