На Wildberries запустили продажу автомобилей «Lada»

Все представленные модели есть в наличии.

На Wildberries запустили продажу автомобилей «Lada». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук отметила формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы приобретать в онлайне и автомобили.

Отмечается, что финальная цена машины на Wildberries известна заранее — покупать дополнительные услуги или сервисы не нужно. Все представленные модели есть в наличии.

По данным издания, договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля.