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Минприроды рассказало об обработке Солотчи от шелкопряда
«Солотча входит в лесопарковый зеленый пояс, на территории которого обработка пестицидами и гербицидами запрещена. Поэтому обработаем только прилегающие территории», — отметил Новиков.

Во вторник, 21 мая, на заседании правительства министр природопользования Александр Новиков рассказал об обработке Солотчи от шелкопряда.

Малков озвучил просьбу рязанцев, обработать от шелкопряда Солотчу. Новиков заявил, что из-за похолодания обработку перенесли. Работы начнут с 22 мая. Обработают территорию в пяти лесничествах, общая площадь — более 5,5 гектар

«Солотча входит в лесопарковый зеленый пояс, на территории которого обработка пестицидами и гербицидами запрещена. Поэтому обработаем только прилегающие территории», — отметил Новиков.

Напомним, в рязанском минприроды рассказали РЗН. Инфо, как будут бороться с шелкопрядом.

Также в ведомстве назвали причину поздней обработки рязанских лесов от шелкопряда.

Кроме того, в мае рязанцев попросили воздержаться от походов в лес из-за обработки шелкопряда. Территории обработают специальным биологическим препаратом.

А также директор рязанского филиала ФБУ «Рослесозащиты» заявила, что численность шелкопряда уменьшится в 2025 году.