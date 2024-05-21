Малков: префекты должны «буквально жить на улицах города»

По словам главы региона, они должны находить замечания, о которых пишут в соцсетях.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что префекты должны «буквально жить на улицах города» и находить замечания, о которых пишут в соцсетях. Его слова передал телеканал ТКР.

«Конечно, не должно быть так, чтобы я ходил по городу, и только по моим указаниям что-то делали», — заявил глава региона.

По его мнению, важно выстроить системную работу, что сейчас и происходит. Он уточнил, что основной упор сейчас делается на префектуры.

«Основной упор делается на префектуры и на префектов, которые должны буквально жить на улицах города и самостоятельно находить все те замечания, которые мы сейчас видим или слышим по отзывам в соцсетях, например», — сказал Малков.

Он добавил, что качество уборки на улице уже лучше, чем годом ранее, однако впереди еще много работы.

«Я это признаю и, в том числе, адресую администрации», — заключил Малков.