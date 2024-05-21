Госдума приняла законопроект о введении лимита на разовые банковские переводы

Документ разработали для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Госдума приняла законопроект о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Документ разработали, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов. Уточняется, что сейчас при переводах денег, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица — для нее достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.

Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится изменение — оно повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Закон должен вступить через год после его официального опубликования.