ЕС одобрил использование доходов от замороженных российских активов на помощь Украине

Об этом сказал глава МИД Чехии Липавский.

Европейский Союз одобрил использование доходов от замороженных активов российского ЦБ на помощь Украине. Об этом сказал глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет URA.ru.

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов центрального банка России для оказания помощи Украине», — заявил чиновник в соцсети X. По его словам, из этих средств до трех миллиардов евро в 2024 году будут выделены на нужды Украины.