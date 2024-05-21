Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
23°
Срд, 22
22°
Чтв, 23
17°
ЦБ USD 90.65 -0.34 21/05
ЦБ EUR 98.58 -0.2 21/05
Нал. USD 86.60 / 99.00 21/05 14:00
Нал. EUR 94.50 / 115.00 21/05 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
2 часа назад
296
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет -портала «ПроД...
Вчера 15:32
1 087
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
11 720
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
15 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ЕС одобрил использование доходов от замороженных российских активов на помощь Украине
Об этом сказал глава МИД Чехии Липавский.

Европейский Союз одобрил использование доходов от замороженных активов российского ЦБ на помощь Украине. Об этом сказал глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет URA.ru.

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов центрального банка России для оказания помощи Украине», — заявил чиновник в соцсети X. По его словам, из этих средств до трех миллиардов евро в 2024 году будут выделены на нужды Украины.