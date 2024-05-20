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Зеленский: Киев не использовал западное вооружение для атак по России
Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не использовал западное вооружение для атак по России. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории. Нам не дали „зеленый свет“», — сказал Зеленский.

Отмечается, что, по данным Минобороны России, ВСУ регулярно атакуют территорию РФ западным оружием. 20 мая системы ПВО сбили над Белгородской областью сбили американскую ракету HARM.