В Севастополе ученикам разрешили сдавать ЕГЭ и ОГЭ добровольно

Мера принята на фоне неспокойной обстановки.

В Севастополе ученикам разрешили сдавать ЕГЭ и ОГЭ добровольно из-за неспокойной обстановки. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил в губернатор города Михаил Развожаев.

«Обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал. Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9-й и 11-й классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.