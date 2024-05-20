В Сараевском районе мужчину осудили за пьяное вождение дважды за день

Нарушителя лишили водительского удостоверения на три года и назначили штраф 60 тысяч рублей.

В Сараевском районе мужчину осудили за пьяное вождение дважды за день. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил ИД «Пресса».

Как установили в первом судебном заседании, 22 апреля 45-летний житель села Борец пьяным управлял автомобилем «Лада». Его остановили в Сараях сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 1,108 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские отстранили водителя от управления транспортом и составили на него административный протокол по ч. 1.ст. 12.8 КоАП РФ.

Второе судебное заседание состоялось в тот же день. 23 апреля мужчина вновь сел за руль пьяным. В райцентре его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Показания алкотестера — 1, 133 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По решению мирового судьи рецидивиста лишили водительского удостоверения на 3 года и назначили штраф 60 тысяч рублей.