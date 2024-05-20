В Санкт-Петербурге мальчик на самокате погиб под колесами грузовика

В Санкт-Петербурге мальчик на самокате погиб под колесами грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал 78.

Авария произошл в понедельник, 20 мая, на Долгоозерной улице.

По информации источника, четырехлетний ребенок ехал на самокате в сопровождении матери по пешеходной зоне. В этот момент «Газель» двигалась по дублеру и при повороте наехала на ребенка. Мать не успела отреагировать.

В результате ДТП мальчик погиб. Проводится проверка.