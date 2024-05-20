В Рязанской области на работу санавиации выделили около десяти миллионов рублей

Информация появилась на сайте Госзакупок.

В Рязанской области на авиационные работы для оказания медпомощи региональный минздрав выделил девять миллионов 998 тысяч 100 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Подрядчик обеспечит ежедневную и круглосуточную эвакуацию больных и перевозку медперсонала. На борту должно находиться медицинское оборудование, в том числе дефибриллятор, электрокардиограф и аппарат ИВЛ.

Кроме того, вертолет будет перевозить лекарственные и дезинфекционные средства, кровь и другие медицинские грузы к месту спасения жизни больного.

Судно должно быть легким, выпущенным не ранее 2014 года, с дальностью полета не менее 400 километров.

Работы выполнят с 1 июня по 31 августа 2024 года на территории Рязанской области и прилегающих к ней субъектах.