В Рязанской области из оборота изъяли 33 литра контрафактного алкоголя

Отмечается, что в выходные дни в области проходили массовые рейды.

В Рязанской области из оборота изъяли 33 литра контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в выходные дни в области проходили массовые рейды.

В торговых объектах изъяли 33 литра незаконной алкогольной продукции.

Кроме того, обнаружили 91 нарушение и четыре преступления в сфере миграционного законодательства. Возбуждены четыре уголовных дела.