В областном центре прошел VIII легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2024»

В воскресенье, 19 мая, в областном центре прошел VIII легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2024». Об этом сообщает региональный Минспорта.

C Соборной площади участники стартовали на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, также прошли детские забеги на 1000 и 200 метров.

Старт полумарафону дал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. На главной дистанции 21,1 км среди мужчин лидировал Андрей Клинов, вторым прибежал Гришин Александр, а третьим — Нуреддин Убухуш. Среди женщин победителем стала Мария Замахаева, второе место заняла Анастасия Бурцева, третье — Ольга Королева.

С полными результатами можно ознакомиться по ссылке .

«ЗаБег.РФ» — крупнейший Всероссийский легкоатлетический полумарафон с синхронным стартом.