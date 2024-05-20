Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
23°
Срд, 22
20°
Чтв, 23
18°
ЦБ USD 90.65 -0.34 21/05
ЦБ EUR 98.58 -0.2 21/05
Нал. USD 87.10 / 100.00 20/05 18:40
Нал. EUR 95.20 / 115.00 20/05 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет -портала «ПроД...
Вчера 15:32
625
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
11 408
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
15 268
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
20 832
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани пропала 38-летняя Елена Калдарарь
Местоположение рязанки неизвестно с 20 мая.

В Рязани пропала 38-летняя Елена Калдарарь. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Местоположение рязанки неизвестно с 20 мая.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза. Отсутствуют передние зубы.

Одежда: темно-серая кофта с белым рисунком на молнии, черные спортивные штаны, розовые носки, ярко-зеленые кроссовки.

Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто что-то знает о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.