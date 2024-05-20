В Рязани пропала 38-летняя Елена Калдарарь
Местоположение рязанки неизвестно с 20 мая.
В Рязани пропала 38-летняя Елена Калдарарь. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».
Местоположение рязанки неизвестно с 20 мая.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза. Отсутствуют передние зубы.
Одежда: темно-серая кофта с белым рисунком на молнии, черные спортивные штаны, розовые носки, ярко-зеленые кроссовки.
Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто что-то знает о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам: