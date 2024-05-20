В Рязани пропала 38-летняя Елена Калдарарь

Местоположение рязанки неизвестно с 20 мая.

В Рязани пропала 38-летняя Елена Калдарарь. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Местоположение рязанки неизвестно с 20 мая.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза. Отсутствуют передние зубы.

Одежда: темно-серая кофта с белым рисунком на молнии, черные спортивные штаны, розовые носки, ярко-зеленые кроссовки.

Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.