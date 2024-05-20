В Рязани полицейские задержали 37-летнего мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали 37-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС на Касимовском шоссе заметили и остановили местного жителя, поведение которого показалось им подозрительным.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у мужчины сверток с наркотическим средством производное N — метилэфедрона массой 0,93 грамма.

Возбуждено уголовное дело.