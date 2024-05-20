В Рязани полицейские начали рейд «Чистые стекла»

С начала мероприятия уже 30 рязанцев привлекли к ответственности.

В понедельник, 20 мая, в Рязани полицейские начали рейд «Чистые стекла». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что мероприятие направлено на обнаружение транспортных средств, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

С начала мероприятия 30 рязанцев привлекли к ответственности.