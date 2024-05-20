В России ужесточат требования к парковке электроавтомобилей
Отмечается, что Минтранс готовит пакет изменений к ПДД.
В России ужесточат требования к парковке электроавтомобилей. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что Минтранс готовит пакет изменений к Правилам дорожного движения.
По данным издания, планируется обязать владельцев электромобилей освобождать место специальной стоянки после окончания зарядки.
В настоящее время такой обязанности в ПДД нет, и многие водители там бесплатно паркуются.
О размере штрафа пока не сообщили.