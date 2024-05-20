В России предложили объединить системы видеонаблюдения по всей стране

Также будет создан общий гибкий контакт-центр.

В России предложили объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом в понедельник, 20 мая, написало ТАСС со ссылкой на замминистра цифрового развития Дмитрия Угнивенко.

«Система позволит собрать видеопотоки с региональных платформ безопасных городов и регионов по всем субъектам РФ. Также планируется создать единый гибкий контакт-центр, который в случае, не дай бог, возникновения ЧС позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации», — заявил Дмитрий Угнивенко.

По его словам, в первую очередь система будет направлена на предотвращение правонарушений. Также она позволит собирать аналитику для ликвидации ЧС.