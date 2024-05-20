В Подмосковье около Истринского водохранилища нашли человеческий череп

На берегу Истринского водохранилища нашли фрагменты человеческого черепа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кости прохожие увидели рядом с водой в поселке Гидроузла имени Куйбышева вечером в воскресенье, 19 мая.

«На земле было обнаружено несколько осколков черепа, в том числе лобная кость, кости скул и верхней челюсти, глазницы. А на верхней челюсти сохранились четыре зуба», — пояснил источник телеканала. Предположительно, череп принадлежит человеку, умершему около десяти лет назад.

Находку направили в городской морг.