В Подмосковье около Истринского водохранилища нашли человеческий череп
На берегу Истринского водохранилища нашли фрагменты человеческого черепа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Кости прохожие увидели рядом с водой в поселке Гидроузла имени Куйбышева вечером в воскресенье, 19 мая.
«На земле было обнаружено несколько осколков черепа, в том числе лобная кость, кости скул и верхней челюсти, глазницы. А на верхней челюсти сохранились четыре зуба», — пояснил источник телеканала. Предположительно, череп принадлежит человеку, умершему около десяти лет назад.
Находку направили в городской морг.