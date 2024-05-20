В Подкосковье мужчина насмерть подавился шашлыком

В Подкосковье мужчина насмерть подавился шашлыком. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил сайт MK.ru.

Трагедия произошла в деревне Солослово. 62-летний хозяин автосервиса приготовил мясо на костре и пригласил свою пожилую мать. Во время обеда сын подавился и потерял сознание.

Пострадавший стал покрываться пятнами. Пенсионерка попыталась оказать ему помощь, но это не принесло результата. Затем она позвонила невестке, а та обратилась в скорую.

Медики прибыли на место через полчаса. Специалисты попытались реанимировать мужчину, но было поздно — у него не прощупывался пульс.