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В Москве обнаружили чемодан с раритетным огнестрельным оружием

В Москве обнаружили чемодан с раритетным огнестрельным оружием. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в парке на улице Мосфильмовской, оттуда поступил вызов о подозрительном предмете. Старшего смены ЧОП напряг бесхозный чемодан. Внутри оказались 4 пистолета «Walther», в том числе — карманный, один «Borchardt-Luger» и «Browning». Все модели — 1900-1908 годов, редкие и ценные. Кроме того, в чемодане лежало более 300 патронов к ним. У всего оружия имеются серийные номера.

Полиция устанавливает владельца находки. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия. Предварительно, пистолеты пригодны для стрельбы.