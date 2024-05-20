В Крыму подросток погиб, забравшись в трансформаторную будку

В Крыму 13-летний школьник забрался в трансформаторную будку и погиб. Об этом сообщил Telegram-канал регионального СК.

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, в селе Пчельники.

Мальчик с товарищами пошел на прогулку. Увидев в степи будку, он решил забраться внутрь, его ударило током. Подросток умер на месте.

«В ходе осмотра места происшествия следователи выявили, что двери сооружения не были закрыты на замок, что явилось прямым нарушением мер безопасности», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.