В Красноярском крае 12-летнюю девочку жестоко избили из-за электронной сигареты

В Красноярском крае 12-летнюю девочку жестоко избили из-за электронной сигареты. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что у пострадавшей сильный ушиб головного мозга и огромные синяки под глазами.

По данным канала, ребенка избила мама подружки.

Как уверяет пострадавшая, женщина была в состоянии алкогольного опьянения и хотела покурить свою электронку, но дома ее не нашла.

Она решила, что ее украла гостья, закрылась с ней в комнате.

В деле разбираются полицейские.