В Калининграде мать и ребенок выпали из окна жилого дома

В Калининграде мать и ребенок выпали из окна жилого дома. Об этом сообщило издание « Клопс ».

Инцидент произошел на Вагоностроительной улице.

По информации источника, перед случившемся местная жительница звонила в полицию, однако не смогла объяснить причину звонка. В результате правоохранители выехали на адрес, однако женщина отказалась открывать дверь. Сотрудники МВД вызвали спасателей. В этот момент женщина выпала с дочерью из окна четвертого этажа.

Женщину приехавшие медики спасти не смогли. Ребенка направили в детскую областную больницу, ей ничего не угрожает.

По словам собеседника, у женщины на руках специалисты заметили большое количество следов от инъекций. Попавшие в квартиру правоохранители обнаружили беспорядок.

Следователи рассказали, что ребенок жил с матерью. Проводится проверка.