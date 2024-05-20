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Страховщики заявили о намерении ввести практику ремонта машин б/у запчастями
До конца года будут разработаны документы и регламенты для использования таких деталей.

Автостраховщики заявили о намерении ввести практику ремонта подержанными запчастями для машин, которые повредили в ДТП. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

«В конце этого года готовим предложения, можно ли устанавливать запасные части, бывшие в использовании. Мы проводим исследование по возможному использованию б/у запасных частей, подготовку к предложению регламента и нормативным документам, которые необходимы для возможного использования запасных частей при ремонте транспортных средств», — заявил Уфимцев.

По его словам, анализ проводится по поручению Центробанка России и завершится в июне. Конкретные механизмы по внедрению этой практики планируется предложить в 2024 году.