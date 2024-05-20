Сборная ГРПЗ стала серебряным призером гранд-финала конкурса «Кибердром»

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно выступила в финале конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» и заняла почетное второе место.

C 12 по 15 мая в индустриальном парке «Руднево» состоялся гранд-финал VI Всероссийского конкурса «Кибердром». В рамках соревнований под названием «Цифровое десятиборье» десяти лучшим командам со всей России предстояло продемонстрировать умения в области беспилотных авиационных систем и наземных роботехнических средств.

В ходе состязаний сборная ГРПЗ «Кибертим-62» заработала максимальное количество баллов в двух этапах: «Киберквиз» и «Киберпатруль», продемонстрировав безупречные знания теории и навыки программирования, полученные во время обучения. По итогам конкурса она завоевала «серебро» в турнирной таблице.

«К такому хорошему результату нас привели смекалка, умение найти нестандартный подход в программировании, а также выдержка и самоконтроль на этапах с полетами», — поделился своими впечатлениями капитан команды Максим Герасимов.

Сборная ГРПЗ «Кибертим-62» состоит из восьми человек: молодые сотрудники предприятия, студенты и школьники, родители которых работают на предприятии.

«Ребята — молодцы. Они достойно представили не только наш завод, но и Концерн Радиоэлектронные технологии, а также Рязанскую область. Наша сборная очень много трудилась и в результате показала высокий уровень знаний и навыков в области управления беспилотниками и роботами, продемонстрировала творческий подход и умение работать в команде. Радует, что наша молодежь активно интересуется современными технологиями и готова профессионально развивать себя в этом направлении», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.