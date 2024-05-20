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С Клепиковской районной больницы через суд потребовали 11,3 миллиона
Иск направлен за использование этой суммы не по целевому назначению.

Территориальный фонд обязательного медстрахования Рязанской области потребовал через суд с Клепиковской районной больницы 11 миллионов 362 тысячи 548 рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно документам, более 11 миллионов с больницы пытаются взыскать за использование этой суммы не по целевому назначению. Кроме того, рязанский фонд медстрахования потребовал выплатить штраф 107 тысяч 423 рубля.

Следующее заседание по делу назначили на 28 мая.

Напомним, в июне 2023 года региональный Следком сообщал, что бывшего главврача одного из медучреждений Клепиковского района осудят за нецелевое расходование бюджетных денег. Тогда он израсходовал более 2,3 миллиона рублей.