Рязанский суд оставил в СИЗО Виталия Цыплакова

Как отметили в областном суде, он пытался обжаловать свой арест.

Рязанский областной суд оставил в СИЗО бывшего замначальника уголовного розыска Виталия Цыплакова. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.

Как отметили в областном суде, Цыплаков пытался обжаловать свой арест. Заседание проходило в закрытом режиме. Однако судья оставил без изменений решение Советского суда.

Напомним, Советский районный суд на два месяца арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова.

Цыплаков признался в убийстве Сергея Пинтелина, которого искали с февраля.