Рязанский суд оставил в СИЗО Виталия Цыплакова
Как отметили в областном суде, он пытался обжаловать свой арест.
Рязанский областной суд оставил в СИЗО бывшего замначальника уголовного розыска Виталия Цыплакова. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.
Как отметили в областном суде, Цыплаков пытался обжаловать свой арест. Заседание проходило в закрытом режиме. Однако судья оставил без изменений решение Советского суда.
Напомним, Советский районный суд на два месяца арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова.
Цыплаков признался в убийстве Сергея Пинтелина, которого искали с февраля.