Рязанская учебно-производственная площадка стала одной из лучших в стране

Представитель Федерального центра компетенций Альберт Бикбулатов дал оценку рязанской «Фабрике процессов» Агентства развития бизнеса — учебно-производственной площадке, созданной в рамках нацпроекта «Производительность труда». На ней участники изучают инструменты бережливого производства и сразу же применяют их на практике.

В четверг, 16 мая, обучение на ней прошли представители компаний «АТП», «РИКА Групп», «Металлострой», «Фибратек», а также новые сотрудники Регионального центра компетенций АРБ.

«Фабрика процессов» в Рязани ― одна из самых оснащенных в стране. Было приятно поработать на ней сегодня с коллегами из РЦК и командой предприятий. Каждый из участников внедрил инструменты бережливого производства в свою работу. Получился достойный результат! Уверен, что уже завтра каждый из тех, кто сегодня был на «Фабрике», применит эти инструменты в своей повседневной деятельности", — сказал Альберт Бикбулатов.

Первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства обучились свыше 1800 сотрудников. Это представители более 95 компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», а также его региональной части, созданной для субъектов МСП.