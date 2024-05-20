Рязанская пара заключила брак в последний день свадебного фестиваля на ВДНХ

Молодожены приняли участие в обряде «Сватовство девки Ильинской с земли Скопинской».

Рязанская пара заключила брак в последний день свадебного фестиваля на ВДНХ. Он завершился 19 мая церемонией бракосочетания тринадцати пар из Центрального федерального округа. Об этом сообщил ИД «Пресса»

Всероссийский свадебный фестиваль проходил с 13 мая. Каждый день был тематическим. Его посвятили отдельным этапам свадебного обряда. Рязанская пара приняла участие в обряде «Сватовство девки Ильинской с земли Скопинской».

Ранее отношения на фестивале, который стал частью международной выставки-форума «Россия», зарегистрировали три пары из Рязанской области.