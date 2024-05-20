Рязанская область заняла 54 место в рейтинге регионов России по динамике зарплат

Отмечается, что в регионе через 4,6 лет более четверти населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей.

Рязанская область заняла 54 место в рейтинге регионов России по динамике зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в регионе через 4,6 года более четверти населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей, а через 8,3 лет это произойдет с половиной населения.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Чукотский автономный округ и Магаданская область.