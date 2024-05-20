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Рязанская мэрия рассказала, когда начнет ремонтировать подземный переход у «Барса на Московском»
В администрации отметили, что проект на комплексное благоустройство подземного перехода планируют получить в конце лета.

Рязанская мэрия рассказала, когда начнет ремонтировать подземный пешеходный переход у «Барса на Московском». Соответствующий комментарий появился под постом Павла Малкова в Telegram-канале.

Рязанцы посетовали, что администрация до сих пор не начала ремонтировать пешеходный переход у «Барса на Московском».

«Все разбито, грязь, света нет, круглосуточно живут агрессивные бомжи, там же устроили туалет, а люди и дети мимо этого безобразия ежедневно ходят!» — сообщили жители.

Администрация города отметила, что проект на комплексное благоустройство подземного перехода они планируют получить в конце лета. После этого начнут прорабатывать реализацию.

Напомним, в марте администрация города начала поиск подрядчика для разработки проектной документации на восстановление подземного пешеходного перехода.