Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала наезд на семилетнюю девочку
Ребенка госпитализировали в рязанскую ОДКБ.
Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала наезд на семилетнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.
Авария произошла в понедельник, 20 мая, примерно в 13:15, около дома № 31 по улице Новоселов.
По предварительной информации, 32-летний местный житель на эвакуаторе «ГАЗ» наехал на маленькую рязанку. В результате девочку с различными травмами доставили в ОДКБ.
По факту аварии проводится проверка.