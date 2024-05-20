Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала наезд на семилетнюю девочку

Ребенка госпитализировали в рязанскую ОДКБ.

Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала наезд на семилетнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Авария произошла в понедельник, 20 мая, примерно в 13:15, около дома № 31 по улице Новоселов.

По предварительной информации, 32-летний местный житель на эвакуаторе «ГАЗ» наехал на маленькую рязанку. В результате девочку с различными травмами доставили в ОДКБ.

По факту аварии проводится проверка.